ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕಪಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ 

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದುತ್ವ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕಪಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಂಬರಂ.

Rajya Sabha MP, Shri @PChidambaram_IN asks several poignant questions on the unconstitutional Citizenship Amendment Bill. #CABseBharatBachao pic.twitter.com/dDBb9U1ZOU

— Congress (@INCIndia) December 11, 2019