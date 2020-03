ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿ: ದುಬೈ- ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ದುಬೈ- ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನದ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರಂದು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 24ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರುವುದು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೋಂಕು ತಗಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

IndiGo statement: The #Coronavirus affected passenger in Hyderabad travelled on IndiGo flight 6E 96 (Dubai-Bangalore) on Feb 20. All 4 cabin crew who operated this flight have been placed on home observation. We're following all prescribed Airport Health Organization guidelines.