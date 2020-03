ಕೋವಿಡ್‌–19 ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಸೂಕ್ತ?

ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸೋಂಕು ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರೂ ಮಾಸ್ಕ್‌, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ.

ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳೂ ಕೋವಿಡ್‌ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

GM America. Want to know more on masks? 😷



Surgical masks don’t provide YOU respiratory protection against diseases like #Coronavirus. They protect others from YOUR cough.



N95 masks require special “fit” testing. Wearing improperly can lead to ⬆️ face touching, & ⬆️ risk! pic.twitter.com/VM6XGcLGm5