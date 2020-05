Covid-19 India Update | 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5,242 ಪ್ರಕರಣ, ಸೋಂಕಿತರು 96 ಸಾವಿರ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5,242 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 96,169 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 36,823 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3,029ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈವರೆಗೂ 56,316 ಸಕ್ರಿಯ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

Highest ever spike of 5242 #COVID19 cases in last 24 hrs, 157 death reported in last 24 hrs. Total number of positive cases in India is now at 96169, including 56316 active cases, 36824 cured/discharged/migrated cases, death toll 3029 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/DMrKuywKLd

