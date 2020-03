ಕೊರೊನಾ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೇರಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮುಂಬೈ:ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 38ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಗೇರ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಇವರು ಶನಿವಾರ ಪಟನಾದ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A 63-year-old COVID19 patient succumbed to illness last night. The patient who tested positive for Coronavirus had a chronic history of diabetes, high blood pressure and ischemic heart disease: Public Health Dept, Mumbai, Maharashtra pic.twitter.com/9O115QxgGd

A 38-year-old man has passed away in Bihar today due to kidney failure; he has been tested positive for #Covid19. He was from Munger. He died yesterday at AIIMS in Patna; had returned from Kolkata two days back: Dr. Prabhat Kumar Singh, AIIMS Patna, Bihar pic.twitter.com/H1xDi1VSJM

— ANI (@ANI) March 22, 2020