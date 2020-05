ಕೋವಿಡ್‌-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಯುತ್ ಚಾನ್-ಒ-ಚಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌-19ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Discussed issues related to COVID-19 pandemic with good friend @prayutofficial. As neighbours with deep-rooted historical and cultural links, India and Thailand will work together to deal with the multifarious challenges posed by this present crisis.

