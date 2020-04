ಕೋವಿಡ್ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಅವಧಿ 3.4 ದಿನಗಳಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19ನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 33,610 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,075 ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ 11 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ರಾಜ್ಯವಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅವಧಿ: ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ?

* 11 ದಿನಗಳಿಂದ 20 ದಿನಗಳು

* 20 ದಿನಗಳಿಂದ 40 ದಿನಗಳು

* 40 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು

Total cases in the country stand at 33,050

23,651 are under active medical supervision

Recovery rate has improved from 13.06% to above 25% in 14 days which is a positive sign.

