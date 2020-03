ಕೋವಿಡ್‌–19 ಅಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ?

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾಲ, ದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ದಿವಂಗತ ಸೈಲ್ವಿಯಾ ಬ್ರೌನ್‌ ಎಂಬುವವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ‘ಎಂಡ್‌ ಅಫ್‌ ದ ಡೇ‘ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

‘ಮಹಾಮಾರಿಯೊಂದು 2020ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ,’ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮಾದರಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದು 2020ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ,’ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

