ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ನಗರದ ಮೊಟೆರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ‘ದಿಲ್ ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ‘ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆ ಮತ್ತು ಶೋಲೆಯಂಥ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ‘ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬರಾಕ್‌ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಡಿಎಲ್‌ಜೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

