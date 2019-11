ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ

ಜೈಪುರ: ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತವರು ಮನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜುಂಜುನು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗಂಡನ ಊರು ಸುಲ್ತಾನಾದವರೆಗೆ ವಧು ರೀನಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಸಂದೀಪ್‌ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ರೀನಾ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೀನಾ ಮದುವೆಗೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Jhunjhunu: Departure of a bride, Reena after her marriage was on a helicopter arranged by her father in Ajitpura village. Mahendra Solakh, bride's father says,"I planned this a year back and shared the idea with my family when the wedding was 2 months away." (21.11) #Rajasthan. pic.twitter.com/zRhDmHrNFD

— ANI (@ANI) November 22, 2019