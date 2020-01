ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ

ದಿಬ್ರುಗಡ: ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರೈದೊ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ರುಗಡದ ಗ್ರಹಾಂ ಬಜಾರ್, ಎಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದ್ವಾರ ಬಳಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.

Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahant: We have received the information about the explosion in Dibrugarh. An investigation has begun, it is being probed that who is involved in this. https://t.co/jIIToDOLlZ

— ANI (@ANI) January 26, 2020