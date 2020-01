ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ (9/11) ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಸಿಡಿಎಸ್) ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮುಸುಕಿನ ಯುದ್ಧದ ದಾಳಗಳಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದವರು 9/11ರ ನಂತರ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾವೂ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು.

Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat: Any country which is sponsoring terrorism has to be taken to task. I feel one of the measures adopted is of blacklisting by Financial Action Task Force (FATF) is one good measure. Diplomatic isolation, you have to do this. pic.twitter.com/RIvXHEZTBv

