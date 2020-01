ದೇಶ ಸುತ್ತುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಭುವನೇಶ್ವರ್‌: ದೇಶದೊಳಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ‍್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಕೊನಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಫೋಟೊ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿರಬೇಕು.

Come let's be a part of our Prime Minister's vision of '#DekhoApnaDesh' & take a pledge to visit at least 15 destinations by 2022 and dive deeper into India's art,culture,history & heritage.

Take a pledge : https://t.co/S6P8fxfome#EkBharatShreshthaBharat #IncredibleIndia (2/2) pic.twitter.com/MQvmM6cLCf

— Ministry of Tourism (@tourismgoi) January 24, 2020