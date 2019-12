ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ ವಲಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ... ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಏಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ

ನವದೆಹಲಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ ವಲಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಮಸ್ತ್ ಅವರು ಸಂಸತ್‌ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ ವಲಯವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್‌ ಕಲಾಪ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ’‍ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ ವಲಯವು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು?‘ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Virendra Singh Mast, BJP MP in Lok Sabha: To defame the nation and government people are saying that the automobile sector has slowed down. If there is a decline in automobile sales then why are there traffic jams on the roads? pic.twitter.com/gojofRB3WC

— ANI (@ANI) December 5, 2019