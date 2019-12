ಜೈಪುರ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಜೈಪುರ: 2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 80 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, 170 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸೈಫ್‌, ಸರ್ವಾರ್‌ ಅಜ್ಮಿ, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಫ್‌–ಉರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಎಂಬುವವರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್‌ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

2008 Jaipur bomb blasts case: Jaipur court announces quantum of sentence in the matter, all the four convicts - Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman, to be hanged till death. pic.twitter.com/zsqcOeSGiC

— ANI (@ANI) December 20, 2019