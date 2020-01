ಜಾಮಿಯಾ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಟ್ವೀಟಿಗರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ತಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಿಎಎ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದ ದಾಳಿಕೋರ 'ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದನು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಈತ ರಾಮ್‌ಭಕ್ತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುರಾಗ್‌ ಠಾಕೂರ್‌, ವರ್ಮಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ: ಆಯೋಗ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ‘ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು’ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ‘ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಭಾಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ‘ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಿ’!

#ArrestAnuragThakur ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಮಿಯಾ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #ArrestAnuragThakur ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.



The goon who shot at Jamia students has been arrested by the police. But it is not enough. The real culprits of this attack are leaders like Anurag Thakur and channels like Zee, Times Now and Republic who spread hate & incite people to violence. #ArrestAnuragThakur — Umar Khalid (@UmarKhalidJNU) January 30, 2020

IF Union Ministers from the stage chants "गोली मारो"

Then Result is here ..

Before they killed #Gandhi ji,

Today they want to kill #Gandhians.. "Delhi Police" is waiting for kill them..

#Jamia #CAA_NRCProtests #ArrestAnuragThakur #saheenbaghprotest 🇮🇳 pic.twitter.com/RgWNqkMO48 — Pradumn Thakur 🇮🇳 (@PradumnThakur96) January 30, 2020

Same Mentality Same Act#NathuramGodse and his Ideological Terrorist Son Rambhakt Gopal Tried To Destroy the Nation in Same Day

History Remaining Godse as A killer, Radical, Terrorist And now so called #rambhaktgopal in his queue

Today's Godse inspired by #ArrestAnuragThakur pic.twitter.com/6BN9l4YJAx — Samiullah Khan (@SamiKhan_CPJ) January 30, 2020

Few days ago Anurag Thakur shouted Gooli maaro Slogan Today a man Fired a Gunshot at Jamia Students shouting I'll give you Azaadi Will Anurag Thakur be arrested now? Will @sudhirchaudhary do a DNA test on his speech Kya Modiji isko Mann se maaf kr payenge?#ArrestAnuragThakur — Nенr_wно™ (@Nehr_who) January 30, 2020