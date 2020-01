ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ: ಯೋಧರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ 

ಶ್ರೀನಗರ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ವತ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುಲ್‌ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ (ಎಚ್‌ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಸುಮಾರು ಭೂ ಮಟ್ಟದಿಂದ 18 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ... ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ | ಶೀತಗಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ತಾಯಿ ನೋವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಯೋಧರು

Jammu and Kashmir: Indian Army's High Altitude Warfare School (HAWS) situated in Gulmarg imparts mountain warfare and winter warfare training to the troops of Indian Army and Central Armed Police Forces. pic.twitter.com/lymiYJRQuv

— ANI (@ANI) January 17, 2020