ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಜನ ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಕ್ಷಿ: ಮೋದಿ

ಜಾರ್ಖಾಂಡ್(ಹಜಾರಿಬಾಗ್): ‘ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

#WATCH PM Modi #KarnatakaByelection: What the country thinks about political stability and for political stability how much the country trusts BJP, an example of that is in front of us today... BJP is leading on most seats. I express my gratitude towards people of Karnataka. pic.twitter.com/k1Ho75Xmse

— ANI (@ANI) December 9, 2019