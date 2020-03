ಕೋವಿಡ್-19: ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದ 68ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸಾವಿಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 69ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 32 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು 213 ರೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ 93 ಮತ್ತು 88ರ ಹರೆಯದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.



Two #Coronavirus patients discharged from isolation ward of government medical college in Kottayam. They were aged 91 and 88. It is a testimony to the dedication and expertise of the medical staff as well as strength of Kerala public health system. We shall overcome: Kerala Govt

