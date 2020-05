ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಲಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಏನು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ,ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Ministry of Home Affairs issues order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the Lockdown for a further period of two weeks beyond May 4: MHA pic.twitter.com/Cw4bkdMTFU — ANI (@ANI) May 1, 2020

ಕೆಂಪು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಸಲೂನ್ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ (ಒಪಿಡಿ), ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗಳು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮತಿಇದೆ.

A limited number of activities will remain prohibited across India, irrespective of the zone, including travel by air, rail, metro & inter-State movement by road; running of schools, colleges, & other educational & training/coaching institutions: MHA pic.twitter.com/R6DYKTcs36 — ANI (@ANI) May 1, 2020

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್, ಮಾಲ್, ಜಿಮ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇಳೆ ವಿಮಾನಯಾನ, ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಕ್ಕ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ, ಮನರೇಗಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯವೆಸಗಬಹುದು.

ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ 11ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

MHA amends Para 11 of the #lockdown extension order, 'in Orange Zones, in addition to activities permitted in Red Zone, taxis & cab aggregators will be permitted with 1 driver & 2 passengers only'. https://t.co/iACNHIxblO — ANI (@ANI) May 1, 2020

ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಚಾರವಿರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಬಹುದು.ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಹೋಗಬಹುದು.

Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4 — ANI (@ANI) May 1, 2020

ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶೇ. 50 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಸ್‌ಗಳು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಡಿಪೊಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ಮಂದಿ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮದ್ಯದಂಗಡಿ, ಪಾನ್ ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಇರದಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.