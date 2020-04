ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಮುಂಬೈ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಲ್ಘಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ತಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Two killed in a cylinder blast at a chemical factory in Palghar, Maharashtra. More details awaited.

— ANI (@ANI) April 13, 2020