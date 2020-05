ಮೋದಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಿದೆ: ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ 

ಭೋಪಾಲ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'Modi' name has a mantra. M for 'motivational'. He works to take India to greater heights&motivates us. O for 'Opportunity', he works to bring out nation's hidden opportunities. D for 'Dynamic leadership'. I for 'inspire', 'India'. He inspires us to make India self-reliant: MP CM pic.twitter.com/cFwJtx5AqP

