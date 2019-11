ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌: ಮಹಡಿಯಿಂದ ತೂರಿ ಬಂದ ₹2000 , ₹100ರ ನೋಟುಗಳು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವೊಂದರ 6ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ₹2000 ಮತ್ತು ₹100ರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲ್ಕತ್ತ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಟಿಂಕ್‌ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಅಗಿದೆ.

#WATCH Bundles of currency notes were thrown from a building at Bentinck Street in Kolkata during a search at office of Hoque Merchantile Pvt Ltd by DRI officials earlier today. pic.twitter.com/m5PLEqzVwS

— ANI (@ANI) November 20, 2019