ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ| ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 31ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಗಳು (ಅಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Prohibiting conducting any business/holiday or other types of tours, organised by any Private Tour Operator(s), involving groups of people traveling together, to foreign or domestic destinations or otherwise, to prevent spread of Coronavirus #TakingOnCorona 1/2 pic.twitter.com/Ym8kvgXHgB — Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 15, 2020

2/2 Kindly note that this is a very specific order for tour operators, in order to prevent danger to human life, health or safety. It should not be confused with the regular order issued u/s. 144 CrPC — Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 15, 2020

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 31ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಜನರು ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬದಲು ಕೈಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಣಯ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has decided to close Mumbai Zoo (Veer Mata Jijabai Bhosale Udyan And Zoo) till further orders, to prevent #Coronavirus spread. pic.twitter.com/9xzCb0rlfQ — ANI (@ANI) March 15, 2020

ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಗು ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು.

Dear Mumbaikars- Let’s stay calm & do the basics right. Maintain personal,office & home hygiene, avoid large gatherings & unnecessary travel. Keep fake news far & a doctor close. Be vigilant, don't panic - and I am sure, we will overcome this adversity soon #CoronaVirus — CP Mumbai Police (@CPMumbaiPolice) March 14, 2020

ಪ್ರಿಯ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿ. ಗುಂಪು ಸೇರುವುದನ್ನು, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ನಾವು ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆವು ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.