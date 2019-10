ಮುಂಬೈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

ಮುಂಬೈ: ನವೀ ಮುಂಬೈಯ ವಾಶಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಪರು ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ರೈಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

#BREAKING: Pantograph of a #Panvel-#CSMT local train caught fire at Vashi Station a short while ago. Trains plying between Mumbai and Panvel were temporarily halted. No injuries have been reported. pic.twitter.com/9FCfqTJC7W

