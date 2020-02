ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ವಾರದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ: ನಿರ್ಭಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ನಿರ್ಭಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ತಮಗಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

#Nirbhaya: Delhi High Court refuses to set aside Trial Court order postponing the execution of death warrant against four convicts.

Justice Suresh Kait holds that the death warrant cannot be executed separately for the four convicts. #nirbhayaconvicts pic.twitter.com/bWzIuTXd9q

— Bar & Bench (@barandbench) February 5, 2020