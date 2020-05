ನವದೆಹಲಿ: ಗುರುವಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸುವ ಸಂಚನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅರೆ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಜೈಷ್‌–ಎ–ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು 400 ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಡೆಯನ್ನು (ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌) ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಯ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 20 ವಾಹನಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ಜಮ್ಮು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಪೋಟಕ (ಐಇಡಿ) ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿವೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಂಥದ್ದೇ ಸಂಚನ್ನು ಈಗಲೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಮಂದಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.

A major incident of a vehicle borne #IED blast is averted by the timely input and action by #Pulwama Police, CRPF and Army. IGP Kashmir @JmuKmrPolice

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಬಕ್ಷಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ವಾಹನಗಳು ಹೊರಟು ಜಮ್ಮು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 400 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಪಡೆಯನ್ನು ಉಗ್ರರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್‌, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

#WATCH J&K: In-situ explosion of the vehicle, which was carrying IED, by Police in Pulwama.

Major incident of vehicle-borne IED explosion was averted by Police, CRPF & Army after Pulwama Police got credible info last night that a terrorist was moving with an explosive-laden car pic.twitter.com/UnUHSYB07C

— ANI (@ANI) May 28, 2020