ಜಗತ್ತೇ ಕೊರೊನಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೋವಿಡ್–19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಂತಹ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH "Even as the world fights #COVID19, some people are busy spreading some other deadly viruses such as terrorism, fake news and doctored videos to divide communities and countries," PM Narendra Modi while addressing Non-Aligned Movement Summit through video conferencing pic.twitter.com/BE85S4qhd9

— ANI (@ANI) May 4, 2020