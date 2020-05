ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜತೆ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ: ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಮಮತಾ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 3.0’ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 5ನೇ ವಿಡಿಯೊ ಸಂವಾದ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಾದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಿದೆ.ಇಡೀ ದೇಶ ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅರುಣಾಚಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೇಮಾ ಖಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

As the country eases interstate travel to enable movement of stranded people to reach their homes, the entire nation have to work more in a coordinated way. Attending today the fifth video conference of Hon’ble PM @narendramodi Ji with CMs of all states. pic.twitter.com/BfGkEtdf3b

— Pema Khandu (@PemaKhanduBJP) May 11, 2020