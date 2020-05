‘ಅಂಪನ್’‌ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ₹500 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಪನ್‌ ಚಂಡಮಾರತದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹500 ಕೋಟಿಗಳ ಮುಂಗಡ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

#WATCH: PM Modi conducted aerial survey of areas affected by #CycloneAmphan in Odisha today. CM Naveen Patnaik&Guv Ganeshi Lal also accompanied. Financial assistance of Rs 500 Cr announced for state, ex-gratia of Rs 2 lakh to next of kin of deceased&Rs 50,000 to seriously injured pic.twitter.com/XiUyIfrKDx

— ANI (@ANI) May 22, 2020