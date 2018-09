ರಫೇಲ್ ಡೀಲ್: ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಟು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ವಿವಾದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಡಸಾಲ್ಟ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ‘ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ’ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ರಫೇಲ್ ವಿವಾದದ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಹುನ್ನಾರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತೀವ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಫೇಲ್ ಟೀಕೆಗೆ ರಾಬರ್ಟ್‌ ವಾದ್ರಾ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

‘ರಫೇಲ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ‘ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್’ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಒಲಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಫೇಲ್ ವಾಗ್ವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ‘ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಒಂದನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತೇ’, ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲದು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಾಂಡ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ‘ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ' ಡಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ‘ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿ ಅನಿಲ್‌ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ’ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ಯಾರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಡಸಾಲ್ಟ್‌ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಡಿಫೆನ್ಸ್‌ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇ ಸಮೀಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಡಸಾಲ್ಟ್‌ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು’ ಎಂದು ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Watch Éric Trappier, Chairman @Dassault_OnAir, on 25/03/15 speak, in the presence of IAF & HAL Chiefs, about responsibility sharing on the Rafale contract. 17 days later PM Modi gave the contract to Reliance.@nsitharaman should resign for lying to the nation. #RafaleModiKaKhel pic.twitter.com/6VoIcFjPlg

— Congress (@INCIndia) September 23, 2018