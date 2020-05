ಪ್ರತಿದಿನ 300 ಶ್ರಮಿಕ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 300 ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮಿಕ್ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 366 ಶ್ರಮಿಕ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿ 3,60,000 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವರವರ ಊರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 287 ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮ್ಯ ತಲುಪಿದ್ದು, 79 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

As per the directions of Hon'ble PM @NarendraModi ji, Railways is fully geared up to run 300 Shramik Special trains everyday at short notice since the last six days.

I appeal to all the States to give permission to evacuate and bring back their stranded migrants so that we can get all of them back to their homes in the next 3-4 days itself.

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 10, 2020