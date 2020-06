ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ, ಪೊಲೀಸರ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರ್

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಜೋಧ್‌‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಆತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಆರೋಪವಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Rajasthan: Police thrashed a man in Jodhpur after heated argument over wearing of mask. Police says, "The man wasn't wearing a mask & got into a fight with policemen, even tore their uniform. Case registered. There's an old case against him for damaging his father's eye." pic.twitter.com/BxO9GquJ87

— ANI (@ANI) June 5, 2020