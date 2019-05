2 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ‘ಅನಕೊಂಡ’ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

‘ರೈಲು ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಕೊಂಡ’ ಎಂದೇ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರೈಲು 700 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ (ಎಸ್‌ಇಸಿಆರ್‌) ಈ ಸಾಹಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಿಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊರ‍್ಬಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, 177 ಬೋಗಿಗಳು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿತರಣಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಡಿಪಿಸಿಎಸ್‌) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಮೂರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಭಾಗ ಡೀಸೆಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಇಡೀ ರೈಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Technology breaking new grounds - SECR ran Nearly 2 km long Long haul train - named - Anaconda Orignating from Raipur division, feeding NBOX empty rakes for coal loading at Korba. @RailMinIndia @GMSECR @drm_raipur @DRMBilaspur @drmngpsecr pic.twitter.com/yMxZiqoSpI

— SECRailway, Bilaspur (@secrail) May 27, 2019