ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ನಡೆಯಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ 

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಜೆ 5ರ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಗುರುವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚಿಸಿತು.

#BREAKING: Supreme Court directs for the floor test in Madhya Pradesh to be held on March 20, by 5PM.

Voting to take place by show of hands.

Proceedings to be videographed#SupremeCourt #MPFloorTest #MPGovtCrisis

— Bar & Bench (@barandbench) March 19, 2020