ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಕತಾಳೀಯ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಪಿಜಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಭದ್ರತೆಯನ್ನೇ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ತಿದ್ದುಪಡೆ ಮಸೂದೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

‘ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯವು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಐವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಬರುವವರಿದ್ದರು. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದರೆ, ಅವತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅದೇ ತರಹದ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮೂವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ,’ ಎಂದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

HM Amit Shah on security breach at Priyanka Gandhi Vadra's house: Incident happened on Nov 25. Priyanka Gandhi got information that Rahul Gandhi was coming to meet her in black SUV, but another black SUV came at the same time which had Meerut Congress leader Sharda Tyagi in it. pic.twitter.com/oo401zZcXR

— ANI (@ANI) December 3, 2019