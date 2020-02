ನವದೆಹಲಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ‘ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1’ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖಂಡ ಡೆರಿಕ್ ಒ ಬ್ರೇನ್ ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

We are all members of one family. This is the ethos of India.

We want every Indian to be happy and healthy.

Guided by ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’ we are working for the welfare of every Indian: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 5, 2020