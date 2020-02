ನವದೆಹಲಿ: ‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅದಾದರೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಸಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ರಾಹುಲ್‌ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಡಿಯರ್ ಪ್ರಧಾನಿ,

ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲೂಬಹುದು’ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಬರೆದು ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dear PM,

Please try your magical exercise routine a few more times. You never know, it might just start the economy. #Modinomics pic.twitter.com/T9zK58ddC0

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 2, 2020