ಲಖನೌ, ಸಿಲಿಗುರಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 28ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ–31ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಫ್ರೈಓವರ್‌ಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಸಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೀಮ್‌ಗಳು ಮುರಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬೀಮ್‌ಗಳು ಮುರಿದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

Basti: Rescue operation is still underway at the site where lintel of a flyover on National Highway 28 collapsed in Basti earlier this morning. CM Yogi Adityanath has ordered the local administration for an immediate rescue operation & to resume the traffic. pic.twitter.com/9c4GVCAFSu

— ANI UP (@ANINewsUP) August 11, 2018