ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಕಡಿತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬುಧವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಮದನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹1ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕಡಿತಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uttarakhand Cabinet approves 30 per cent cut in salaries of ministers & MLAs till further orders & a cut of Rs 1 crore from each MLAs' Local Area Development Fund for two years in view of #CoronavirusPandemic: Madan Kaushik, State Minister & govt spokesperson (File photo) pic.twitter.com/bwsomXO2qC

