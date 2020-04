ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿ: ನೈನಿತಾಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ 19 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೈನಿತಾಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನೈನಿತಾಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ , ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

Uttarakhand: Nainital High Court asks the state government to install required equipment at those #COVID19 dedicated hospitals which lack these facilities, within 7 days. The next date of hearing in the matter is 29th April.

