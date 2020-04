ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ 6 ತಿಂಗಳ ಶಿಶು, 3ವರ್ಷದ ಮಗು ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್

ಉತ್ತರಕಾಶಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 51 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಕಂದಾಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 51 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Uttarakhand:Revenue Police Uttarkashi has filed case against 51 ppl incl a 6-month-old&a 3-yr-old for violation of home quarantine rules during lockdown. DM Uttarkashi says,"FIR under Juveline Justice Act can't be registered against those under 8yrs of age.Probe to be conducted".

