ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನಾಯಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಡ್ರಂಕ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲಿರುವ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳು 1) ಮಿಲಿಂದ ಡಿಯೋರಾ 2) ಶಶಿ ತರೂರ್ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

My next two bets who will be joining BJP soon 1) Milind Deora 2) Shashi Tharoor

ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತರೂರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೀವು ಅಮಲೇರಿರದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಲಯಾಳಂನ‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತರೂರ್ ಕೂಡ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Not amused by the silly speculation about my joining ⁦@BJP4India⁩. I entered politics not as a careerist but to advance principles I have articulated for nearly four decades. Check my paper trail! My record speaks for itself. I’ve never been an opportunist&won’t start now. pic.twitter.com/NP5tuNmPXV