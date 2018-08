ನವದೆಹಲಿ: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜರ್ಮನಿಯ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಬುಂಡೆಸ್ಟಾಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

‘ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹಲವು ಮುಖಗಳು’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳ ಕೊಲಾಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Even we couldn't resist retweeting this ;) https://t.co/M0y9Uvun7M — BJP (@BJP4India) August 23, 2018

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ರಿಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ‘ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Searching for Pokeman. * Must complete my Pokédox * #Bundestag pic.twitter.com/BwGxU3booP — Chetan Belle (@ChetanBelle) August 24, 2018

Bhai is #twitterhandle kon chala rha hai?

1 pic he thinks congress jitagi?

2nd pic kya meri waja sa congress dub jygi?

3rd pic ya chota bheem kab suru hoga?

4 th pic bhati hawa sa tha vo kha gaya?#मोदीvsराहुल #Bundestag #rofl pic.twitter.com/mjkPgooGy5 — Shekhar Singh (@im_shekharsingh) August 24, 2018

When you are not prepared for presentation and trying to avoid audience's attention.#Bundestag pic.twitter.com/J51WpYF6PT — Pappu (@0FFICE0FPAPPU) August 23, 2018

Lag raha hai camera wala camera idhar hai idhar hai bolke iska tang kheech raha tha 😂😂#Bundestag pic.twitter.com/1nBLsqvt4V — Chandan Mohanty🇮🇳 (@chandan44816) August 23, 2018

That reaction when you steal something before checkout from hotel 😊 #Bundestag pic.twitter.com/5igpBgpw6F — Bhrustrated® (@AnupamUncl) August 23, 2018

