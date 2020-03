ಮುದ್ರೆ ಇರುವವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ತಿಳಿಸಿ: ಬಾಸ್ಕರ್‌ ರಾವ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಮ್‌ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ (ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಸ) ಸೂಚಿಸಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ರಾವ್‌, ಅಂಥವರು ಕಂಡರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

5000Home quarantine stamping was carried to ensure they remain home in public interest.I have received calls some of those stamped are moving in BMTC buses and sitting in restaurants. Please call 100,these people will be picked up, arrested and sent to Government Quarantine.

— Bhaskar Rao IPS (@deepolice12) March 23, 2020