ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು: ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡುವೆ ಎಂದ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರಿಗೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕುವ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು (ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದು) ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Karnataka Minister BC Patil in Bengaluru: I will ask central government to bring a law to shoot at sight those who shout slogans against India. Nowadays it has become a fashion for some youths to get popularity this way which spoils the country & patriotism. pic.twitter.com/v5152ENd9R