ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಏರಿಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೇ 12ರಿಂದ ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಶಿಯೋಮಿ, ಆ್ಯಪಲ್‌, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೊಬೈಲ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ತಯಾರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್‌ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲ್‌ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೇ 12ರಿಂದ ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನು ಕುಮಾರ್‌ ಜೈನ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Mi fans, #GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%.

After much deliberation & in keeping with #Xiaomi policy of maintaining <5% margin on our hardware products,we will be increasing prices of our products.

New prices will be effective immediately. Thank you! 🙏 pic.twitter.com/mdTqKdXm3r

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 31, 2020