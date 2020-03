ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಒಂದು ಫೋನ್‌, ಬೆಲೆ ₹1,24,999

ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2ರಿಂದ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

6.2 ಇಂಚು ಮಡಚಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಒಎಲ್‌ಇಡಿ (pOLED) ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ ಮಡಚಿದಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.7 ಇಂಚು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಒಎಲ್‌ಇಡಿ (gOLED) ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 16ಎಂಪಿ, ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 5ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ₹1,24,999 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೊ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿಗದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹10,000 ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಷ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌, ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ರೀಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

WE ARE LIVE NOW! Witness the iconic #motorolarazr unfold before your eyes. Click on the link to catch the smartphone revolution, as it happens. https://t.co/6GCbVdhffb pic.twitter.com/E2Ag1JGsVY

— Motorola India (@motorolaindia) March 16, 2020