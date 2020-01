ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಎ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ51' ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒ–ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎ51 ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ50 ಮತ್ತು ಎ50ಎಸ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಎ51 ಹೊರಬಂದಿದೆ.

6 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಮತ್ತು 128 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ₹ 23,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಪ್ರಿಸಮ್‌ ಕ್ರಷ್‌ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

