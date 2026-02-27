<p>ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ:</strong> ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್-ಸರಣಿಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ 25 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎರಡೂ ಜಾಗತಿಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ:</strong> ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹ 1,29,999ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದು, 512 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಪೋನ್ ₹ 1,59,999 ಇರಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ:</strong> ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ 120 ಹೆಚ್. ಝೆಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.8 ಇಂಚಿನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,500 ನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರದೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾಧನವು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸರಣಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ‘ಎಸ್ ಪೆನ್’ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್:</strong> ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p><p><strong>ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:</strong></p><p>* 12GB ಅಥವಾ 16GB RAM</p><p>* 1TB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು</p><p>* 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ</p><p>* ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎ.ಐ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು 8 ಕೆ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿವೆ.</p><p><strong>ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎ.ಐ ಸುಧಾರಣೆಗಳು:</strong> </p><p>ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಧನಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ 200 ಎಂ.ಪಿ ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಜೂಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿರಬಹುದು</p><p>* ಸುಧಾರಿತ ಲೋ-ಲೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ</p><p>* ವರ್ಧಿತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್</p><p>* ಎ.ಐ ಚಾಲಿತ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್</p><p>* ಸುಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್</p><p>ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಎ.ಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ.ಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>